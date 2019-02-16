Защита основателя крупной инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви обязательно обжалует его арест, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Савочкин.

Следственный комитет России обратился в суд с требованием заключения под стражу американца Калви до 13 апреля. Следствие обосновало необходимость ареста тем, что он, находясь на свободе, может скрыться от российского правосудия, поскольку большую часть времени проводит в Лондоне. По словам следователя, Калви в ходе допроса отверг свою причастность к хищению 2,5 млрд рублей. Генпрокуратура РФ поддержала необходимость ареста американца. Суд в субботу арестовал Калви на два месяца.

«Обязательно (обжалуем)», — сказал Савочкин агентству. Адвокаты изначально просили не арестовывать инвестора, предлагали суду залог в 5 млн рублей.

Кроме того, защитники приобщили рекомендательные письма и поручительства от руководителя компании OZON Александра Шульгина, основателя и гендиректора онлайн-кинотеатра «Иви.ру» Олега Туманова, представителя Американской торговой палаты, члена Общественной палаты РФ и других лиц.

Как следует из оглашенных ранее в суде данных, дело возбуждено 13 февраля об особо крупном мошенничестве с ущербом свыше 2,5 млрд рублей. ГСУ СКР возбудил данное дело по материалам, поступившим из управления «К» ФСБ России. Речь идет о выданном в 2015 году банком «Восточный» кредите «Первому коллекторскому бюро» и подписанном отступном гендиректором бюро в 2017 году.

Ранее банк «Восточный» признали потерпевшим по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.

В пятницу, 15 февраля, в Москве задержали основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви. Его подозревают в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Baring Vostok — крупнейший акционер банка «Восточный» (51,6% акций). Вместе с Калви по уголовному делу проходят еще пять человек.