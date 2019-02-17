Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассчитывает на справедливость и прозрачность судебного процесса вокруг деятельности инвестиционного фонда Baring Vostok. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель базирующегося в Лондоне финансового института.



«Мы тесно сотрудничаем с Baring Vostok в течение многих лет и отметили профессионализм фонда и высокие стандарты добропорядочности в этот период», — констатировал сотрудник ЕБРР. «Мы внимательно отслеживаем последние события, — продолжил сотрудник банка. — Мы считаем важным, чтобы судебный процесс был справедливым, быстрым и прозрачным. Последовательное применение принципа верховенства права в России является ключевым фактором доверия инвесторов».

Дело против топ-менеджеров Baring Vostok. Главное В пятницу, 15 февраля, в Москве задержали основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви. Его подозревают в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Baring Vostok — крупнейший акционер банка «Восточный» (51,6% акций).



Как сообщалось, в пятницу, 15 февраля по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей были задержаны четверо сотрудников инвестфонда Baring Vostok, включая его основателя американца Майкла Калви, который одновременно является контролирующим акционером и председателем совета директоров банка «Восточный». Кроме них, были задержаны еще двое человек.

Фонд Baring Vostok специализируется на инвестициях в России и других странах СНГ. С 1994 года инвестировано более 2,4 млрд долларов в 70 проектов в сферах финансовых услуг и нефтегазовой отрасли, телекоммуникаций и медиа, в потребительском секторе. Среди проектов фонда — Avito, Ozon, «ЭР-Телеком», «1С», банк «Восточный», «Новомет».