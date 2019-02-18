В инвестиционном фонде Baring Vostok заявили, что арестованный накануне по делу о хищении 2,5 млрд рублей основатель организации Майкл Калви никогда не являлся бенефициарным владельцем контрольного пакета акций банка «Восточный» и бенефициаром агентства «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) (обе эти организации фигурируют в его деле). Об этом говорится в поступившем РБК заявлении Baring Vostok. Со сделкой именно этих организаций связано производство.

О том, что Калви контролирует обе эти компании, указывал на заседании следователь. Однако, по версии представителей инвестиционного фонда, «эта информация не соответствует действительности и вводит общественность в заблуждение относительно активов Baring Vostok и полномочий Калви».

«Данные компании (банк «Восточный» и ПКБ. — Прим. ред.) являются портфельными инвестициями фондов Baring Vostok, Майкл Калви никогда не был прямым или косвенным владельцем их акций», — отметили в инвестфонде.

«Бенефициарами долей Baring Vostok в портфельных компаниях фактически являются инвесторы в фонды Baring Vostok, подавляющее большинство которых — это представители ведущих международных инвесторов», — добавили в пресс-службе. Остальных деталей в компании не уточнили.

Суд арестовал основателя Baring Vostok Майкла Калви
Суд арестовал основателя Baring Vostok Майкла Калви

Генпрокуратура РФ поддержала необходимость ареста американца.

Басманный суд Москвы 16 февраля арестовал сроком на два месяца основателя Baring Vostok и члена совета директоров банка «Восточный» Майкла Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей. Следствие обосновало необходимость ареста Калви тем, что он, находясь на свободе, может скрыться от российского правосудия, поскольку большую часть времени проводит в Лондоне.