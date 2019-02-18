Арестованного по подозрению в мошенничестве основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви нельзя считать виновным по какому-либо обвинению до решения суда. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что к Майклу Калви появились вопросы у правоохранительных органов, мы знаем, что суд принял решение о его задержании. Мы можем констатировать, что в настоящий момент его нельзя считать виновным по какому-либо обвинению, ибо суда не было и он может быть признан виновным только по решению суда», — сказал он.

«Мы надеемся, что это никоим образом не может и не должно сказаться на инвестиционном климате», — добавил он, передает РИА Новости.

Также Песков отметил, что российский президент неоднократно встречался с Калви. Но пока Путин ни с кем данную ситуацию не обсуждал.

«Неоднократно», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов, встречался ли президент с Калви когда-нибудь.

По словам Пескова, в связи с тем, что Калви по мере становления вообще российского рынка находился здесь, он активно участвовал во всевозможных встречах с инвесторами, предпринимателями, принимал участие в экономических форумах.

«Это да, это я могу подтвердить», — добавил Песков.

Ранее глава группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож прокомментировал арест главы инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров, отметив, что компания всегда была «стандартом законности для рынка».

Утром 18 февраля стало известно, что обязанности арестованного Калви взяли на себя старший партнер Елена Ивашенцева и сооснователь фонда — партнер Алексей Калинин. Полномочия еще четырех партнеров Калви, арестованных в пятницу, 15 февраля, были приостановлены.