Первые два из шести фигурантов дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» подали жалобы на заключение под стражу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

«В Басманном суде зарегистрированы апелляционные жалобы в защиту интересов подозреваемого [Максима] Владимирова и подозреваемого [Алексея] Кордичева», — сказала пресс-секретарь.

Остальные фигуранты, как ожидается, подадут жалобы в ближайшее время.

Дело против топ-менеджеров Baring Vostok. Главное В пятницу, 15 февраля, в Москве задержали основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви. Его подозревают в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Baring Vostok — крупнейший акционер банка «Восточный» (51,6% акций).



Следствие полагает, что американский инвестор Майкл Калви с топ-менеджером Baring Vostok французом Филиппом Дельпалем и «иными неустановленными лицами» убедили акционеров банка «Восточный» проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга «Восточному» были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 млрд рублей при реальной стоимости в 600 тыс., заявляет СК РФ.

Помимо Калви и Дельпаля, под стражей находятся директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян, председатель совета директоров Норвик Банка, бывший глава банка «Восточный» Алексей Кордичев и гендиректор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров.

Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.