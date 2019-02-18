Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов получил обращение от руководства фонда Baring Vostok разобраться в деле с арестом основателя фонда Майкла Калви. Об этом бизнес-омбудсмен сообщил ТАСС.

«Я как уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей получил обращение от руководства фонда Baring Vostok и начинаю разбираться в деле предметно», — сказал Титов.

По его словам, статья 108 Уголовно-процессуального кодекса запрещает предварительное заключение под стражу лиц, которые совершили преступления в сфере предпринимательской деятельности. Это также касается и статьи Уголовного кодекса, которую инкриминируют Майклу Калви.

«Применяться в этом случае должны иные меры пресечения — домашний арест, залог, подписка о невыезде. В ситуации с Калви — чистейшей воды корпоративный спор. И принятие судом меры пресечения для Калви, связанной с лишением свободы, явно незаконное», — подчеркнул Титов.

Он также указал, что вмешательство силовых структур в хозяйственную деятельность — это «серьезная этическая проблема для бизнеса».