Генеральная прокуратура отменила как необоснованное и незаконное решение следственного департамента (СД) МВД о прекращении громкого уголовного дела в отношении владельца ГК «Энергостройинвест-холдинг» (ЭСИХ) Антона Зингаревича. Также отменено и аналогичное постановление в отношении экс-гендиректора ЭСИХ Константина Шишкина. Обоих фигурантов обвиняли в хищении 2,5 млрд рублей, полученных компанией в банке «Глобэкс» и МТС Банке, которые не были возвращены, пишет «Коммерсант».

Адвокат Дмитрий Богатырев, представляющий интересы Константина Шишкина, подтвердил изданию, что Генпрокуратура приняла решение по резонансному делу. Однако, как отметил защитник бывшего гендиректора ЭСИХ, пока он не видел постановление надзорного ведомства, поэтому не знает, на чем оно было основано. При этом Богатырев отметил, что действия Генпрокуратуры его «чрезвычайно удивили». Между тем 31 января решение Генпрокуратуры было направлено в СД МВД.

Следственный департамент на протяжении трех лет вел это расследование, пока 28 декабря прошлого года не прекратил его за отсутствием состава преступления. Причем во многом постановление было основано на решении Мосгорсуда, который отменил в 2018 году ранее вынесенный приговор Константину Шишкину (Замоскворецкий райсуд назначил ему четыре года заключения), посчитав, что следствие не предоставило убедительных доказательств преступной деятельности экс-гендиректора ЭСИХ.

Следует отметить, что фактически оправданный Шишкин, по мнению следствия, был лишь исполнителем преступной схемы по хищению кредитных средств (ст. 159.1 УК РФ). К тому же он пробыл в должности гендиректора холдинга всего полгода, во время которых все взятые кредиты погашались. Выступая с последним словом, Шишкин, обращаясь к суду, сказал, что преступления не было. «Произошел спор между влиятельными людьми, а меня накрыло его взрывной волной», — заявил он.

При этом второй фигурант расследования — сын совладельца группы «Илим» Бориса Зингаревича Антон — считался следствием организатором преступной группы. Зингаревич-младший практически сразу после начала расследования был объявлен в международный розыск и находился в США, с которыми у России нет договора об оказании правовой помощи и экстрадициях.

Стоит отметить, что к концу расследования Зингаревичу-старшему после длительных переговоров удалось заключить мировое соглашение с банками-кредиторами, предусматривающее реструктуризацию долгов компании его сына.

