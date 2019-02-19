Следственное управление ФСБ утяжелило обвинение бывшему вице-президенту «Росгосстраха» (РГС) Сергею Хачатурову. Ранее бизнесмену инкриминировалось хищение акций страховой компании на сумму 6,1 млрд рублей, теперь же ему вменено в вину еще и отмывание этих денег, пишет «Коммерсант».

О том, что следственное управление ФСБ, которое занимается расследованием в отношении Сергея Хачатурова и экс-акционера РГС Банка Надежды Клепальской, обновило фабулу обвинения, стало известно на заседании Лефортовского суда столицы, который, рассмотрев ходатайство следствия, продлил Хачатурову арест до середины апреля.

Уголовное дело в отношении Хачатурова и Клепальской (она находится под домашним арестом) расследуется с апреля прошлого года, и за это время квалификация преступления, вменяемого обвиняемым, меняется уже третий раз. Сначала им инкриминировалась растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), через несколько месяцев Хачатурова и Клепальскую обвинили в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), теперь следствие добавило им и ст. 174.1 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем). Интересно, что при этом сама фабула уголовного дела не менялась, но одни и те же факты следствие квалифицировало по-разному.

Версия следствия заключается в том, что обвиняемые при передаче контроля над ПАО «РГС» банку «Открытие» внесли принадлежавшие компании Хачатурова «РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный капитал подконтрольной ему же фирмы ООО «Техника и автоматика». Внесение акций произошло в мае 2017 года. В августе 2017-го эти акции были проданы через биржу банку «Траст» (находящемуся в санации «Открытия»), а полученные средства были инвестированы в векселя Альфа-Банка, а затем и в иностранную валюту.

Мнения следствия и защиты Хачатурова об этой сделке диаметрально расходятся. ФСБ считает, что акции были похищены. Адвокаты предпринимателя настаивают, что нельзя было похитить собственное имущество, и отмечают, что сделка по передаче активов РГС проходила в 2017 году открыто, под непосредственным контролем Центробанка и не вызвала никаких нареканий регулятора. Мало того, Хачатуров, продав акции через биржу за 6,1 млрд рублей, заплатил в казну соответствующий налог на сумму более 1 млрд рублей.

По мнению адвоката Алексея Мельникова, защищающего Сергея Хачатурова, обновление обвинения можно объяснить только тем, что следствие таким образом оказывает давление на обвиняемых. «Следствие идет более десяти месяцев, а ответов на обязательные для передачи дела в суд вопросы как не было, так и нет, — считает адвокат. — Следствие пытается игнорировать имеющееся в деле письменное соглашение, регулирующее сделку с акциями. При этом нет ответа на вопрос, кого же Хачатуров обманул, если никто из участников сделки об обмане не заявляет. При этом давление на моего подзащитного следствию по-прежнему нужно оказывать, поскольку оно, не имея доказательств совершения преступления, вынуждено рассчитывать только на самооговор обвиняемых. Добавление 174-й статьи не делает основное обвинение более обоснованным. По мнению следствия, господин Хачатуров отмывал средства, полученные от законной биржевой сделки с его собственным имуществом, с которой он к тому же заплатил более миллиарда рублей налога. Обвиняя собственника в том, что он распоряжался своим имуществом, следствие, по сути, пытается отменить закрепленный в Конституции России институт частной собственности».