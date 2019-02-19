Встреча в ЦБ по ситуации вокруг банка «Восточный» пройдет на высоком уровне, говорят источники

Руководство Банка России 20 февраля проведет встречу с конфликтующими акционерами банка «Восточный», сообщили РБК два источника на финансовом рынке.

«Встреча в ЦБ по ситуации вокруг банка «Восточный» запланирована», — сказал РБК один из собеседников, не исключив, что в ней примет участие глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Встреча пройдет на высоком уровне», — указал второй источник, не уточнив, кто конкретно из руководства ЦБ будет на ней присутствовать.

В Вaring Vostok, чьи фонды владеют 51,2% акций «Восточного», отказались от комментариев. РБК направил запрос в ЦБ и акционеру банка «Восточный» Шерзоду Юсупову как представителю группы акционеров бывшего Юниаструм Банка, вошедшего в состав «Восточного» в начале 2017 года. В совокупности они владеют около 40% «Восточного», самая крупная доля у Артема Аветисяна.

Ранее, 15 февраля, когда стало известно о задержаниях основателя инвесткомпании Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров, банк «Восточный» назвал себя потерпевшей стороной в этом уголовном деле. На фоне конфликта акционеров 16 февраля был арестован Калви.