Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сомневается в необходимости ареста основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров. Об этом Шохин заявил ТАСС.

«Мы считаем, что так как это экономический спор, по этому делу нельзя использовать меру пресечения в виде ареста, есть и другие способы — домашний арест, подписка о невыезде. Мы неоднократно перед руководством страны ставили этот вопрос», — сказал глава РСПП.

По его мнению, возбуждение уголовного дела в отношении сотрудников Baring Vostok является негативным сигналом для бизнес-сообщества. «К сожалению, часто избыточное давление правоохранительных органов на бизнес связано с «инициативой» отдельных предпринимателей, которые используют возможности правоохранителей для решения чисто хозяйственных споров», — отметил Шохин.

В «Восточном» не наблюдают оттока вкладов после ареста председателя совета директоров банка Банк работает в штатном режиме.

Этот спор можно рассмотреть как с помощью государственного арбитража, так и в негосударственных структурах, считает глава РСПП.

«На площадках РСПП этот спор тоже может быть рассмотрен. В частности, при РСПП есть арбитражный центр и комиссия по этике. Но мы можем рассматривать эти вопросы при условии, что будет подана соответствующая претензия от одной из сторон», — уточнил Шохин.

Кроме того, участники внеочередного заседания Международного совета по сотрудничеству и инвестициям (МССИ) при РСПП подписали письмо главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой смягчить меру пресечения Калви и отпустить по поручительству. Об этом журналистам по итогам заседания сообщил президент Американской торговой палаты Алексис Родзянко. Он уточнил, что письмо в адрес Бастрыкина написано от имени МССИ при РСПП.

Кудрин выступил за изменение меры пресечения главе Baring Vostok Глава Счетной палаты также объяснил, почему пока не поручился за Калви.

«Мы подписали письмо, адресованное Бастрыкину, где мы просим поменять меру пресечения с уголовной на гражданскую, отпустить человека по поручительству», — сказал он.

Калви возглавляет совет директоров банка «Восточный», а фонду Baring Vostok принадлежит 51,6% акций банка. В пятницу, 15 февраля, Калви и другие представители инвестфонда были задержаны по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Когда стало известно о задержании Калви и его партнеров, банк «Восточный» назвал себя потерпевшей стороной в этом уголовном деле. 16 февраля Калви был арестован на два месяца.