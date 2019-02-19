Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по этике начала работу в связи с арестом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом во вторник сообщил ТАСС бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов.

Титов добавил, что рад тому, что Международный совет по сотрудничеству и инвестициям РСПП во вторник собрался на внеочередное заседание, чтобы обсудить ситуацию вокруг руководства фонда Baring Vostok.

«Мое предложение рассмотреть конфликт на комиссии по этике при РСПП принято, процедура уже запущена. Невозможно не отметить, что ни одно деловое объединение не осталось в стороне от этого конфликта. И не только российское, но и зарубежное. Мы видим небывалое прежде единство в мнениях», — сказал Титов.

Кроме того, комиссия рассмотрит заявление инвестфонда Baring Vostok о решении спора акционеров банка «Восточный», сообщил представитель Титова Александр Хуруджи.



«Было принято решение, что поданную заявку со стороны Baring Vostok примет комиссия по этике при РСПП, подачу инициировал Титов», — сказал Хуруджи.

По его словам, все участники совещания назвали ситуацию с арестом основателя Baring Vostok Майкла Калви ударом по инвестклимату в РФ. «Заседание было также сосредоточено на том, чтобы нивелировать эту ситуацию, и ожидается, что будет какая-то реакция со всех сторон. Делается все возможное, чтобы обратить внимание не только на Baring Vostok, но и на всех предпринимателей, которые находятся под стражей. По каждому из них ведется работа», — сказал Хуруджи.

Ранее глава РСПП Александр Шохин заявил, что сомневается в необходимости ареста Калви. Кроме того, он добавил, что возбуждение уголовного дела в отношении сотрудников Baring Vostok является негативным сигналом для бизнес-сообщества. Также участники внеочередного заседания Международного совета по сотрудничеству и инвестициям при РСПП подписали письмо главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой смягчить меру пресечения Калви и отпустить по поручительству.



В Baring Vostok считают необходимым смягчить меру пресечения арестованным сотрудникам фонда Ранее за изменение меры пресечения Калви высказались глава Счетной палаты и глава РСПП.



