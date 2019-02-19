Бизнес-омбудсмен РФ попросит Чайку изменить Калви меру пресечения.

Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов попросит генерального прокурора Юрия Чайку изменить меру пресечения основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, письмо планируется отправить в течение двух дней. Об этом во вторник сообщил ТАСС представитель бизнес-омбудсмена Бориса Титова Александр Хуруджи.

На сегодняшний день Майкл Калви находится в СИЗО «Матросская тишина».

«Мы готовим сейчас письмо от лица бизнес-омбудсмена РФ на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки. Попросим изменить меру пресечения, считаем, что арест в данном случае не имеет места быть. Письмо планируется отправить не позднее четверга», — сказал Хуруджи.

Он также добавил, что надеется на содействие Генеральной прокуратуры.

Ранее участники внеочередного заседания Международного совета по сотрудничеству и инвестициям при РСПП подписали письмо главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой смягчить меру пресечения Калви и отпустить под поручительство.