В Москве подпольные банкиры заработали около 9 млн рублей на незаконном обналичивании денежных средств. Об этом сообщается во вторник на сайте МВД.

«Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с отделом экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Северному административному округу Главного управления МВД России по Москве пресечена деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

По имеющейся информации, злоумышленники в период с 2011 по 2015 год осуществляли финансовые операции на территории Москвы без соответствующей лицензии. В их распоряжении находились реквизиты ряда юридических лиц с признаками фиктивности, на расчетные счета которых переводились денежные средства клиентов для последующего обналичивания. За свои услуги злоумышленники взимали не менее 2,5% от каждой трансакции. По предварительным данным, в результате противоправной деятельности участники группы извлекли доход в сумме около 9 млн рублей.

Возбуждено дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»).

«Сотрудниками полиции при участии Росгвардии проведено более десяти обысков в жилых и офисных помещениях, расположенных на территории Московского региона. Изъяты электронные ключи системы «Банк — клиент», печати юридических лиц, электронные и бумажные носители информации, черновая документация, денежные средства в сумме свыше 3 миллионов рублей и иные предметы, имеющие значение для уголовного дела», — добавила Ирина Волк.



В настоящее время задержаны двое предполагаемых участников группы. Им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.