Следствие намерено в четверг предъявить обвинение основателю и управляющему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви в рамках уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Об этом ТАСС сообщил адвокат Дмитрий Клеточкин.

«Сегодня мне на почту пришло письмо от следствия, в котором сообщается, что моему клиенту будет предъявлено обвинение. Скорее всего, в четверг будет предъявлено обвинение всем фигурантам», — сказал адвокат.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля.

20 февраля топ-менеджерам Baring Vostok Вагану Абгаряну и Ивану Зюзину было предъявлено обвинение.