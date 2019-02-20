В Тамбовской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении членов организованной группы, незаконно обналичивших 335 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

В частности, в релизе говорится о приговоре, вынесенном Октябрьским районным судом Тамбова последнему члену ОПГ. Он признан виновным в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере, неправомерном обороте средств платежей и незаконном создании юридического лица вместе с группой лиц по предварительному сговору.

В суде установлено, что злоумышленник в сговоре с жителем Инжавинского района Тамбовской области создал организованную группу, состоявшую из пяти человек, с целью обналичивания денежных средств.

Для осуществления противоправной деятельности они создали 20 фирм, которые никакой финансово-хозяйственной деятельности не вели, и открыли в кредитных учреждениях лицевые счета на 170 физических лиц, не осведомленных об их преступных намерениях.

В период с мая 2016 года по июнь 2017-го заказчики услуги по обналичке перечисляли по фиктивным основаниям денежные средства на счета этих фирм, откуда они перенаправлялись на банковские карты физических лиц. Деньги затем снимались в наличной форме.

Используя указанную схему, члены группы за денежное вознаграждение в 6% от совершенных сделок обналичили для заказчиков более 335 млн рублей, получив за это свыше 21 млн.

Противоправная деятельность группы была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. В использовавшемся преступниками автомобиле при их задержании были изъяты денежные средства в сумме 1,244 млн рублей.

Суд приговорил фигуранта к четырем годам лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. рублей.

Несколькими днями ранее второму организатору группы, а также его родному брату, который был наиболее активным членом группы, суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом в 600 тыс. рублей и двух лет лишения свободы со штрафом в 200 тыс. рублей соответственно.

Осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Двоим членам организованной группы, оказывавшим бухгалтерские и юридические услуги, суд дал два и два с половиной года лишения свободы условно со штрафами в 30 тыс. и 10 тыс. рублей, следует из релиза Генпрокуратуры.



Изъятые при задержании членов группы денежные средства конфискованы в пользу государства.