Магаданский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника одного из коммерческих банков — 32-летнего местного жителя Евгения Финько. Он признан виновным в мошенничестве (хищении чужого имущества путем злоупотребления доверием) в особо крупном размере с использованием служебного положения, сообщает Генпрокуратура РФ.

Как следует из релиза правоохранителей, Финько занимался в банке обслуживанием физических лиц, в том числе совершал операции с банковскими картами, переводы, операции по вкладам и счетам и осуществлял расчетно-кассовое обслуживание. Используя свои служебные полномочия, злоумышленник неоднократно производил расходные операции со счетов клиентов банка, переводя денежные средства через открытые им счета на несуществующих клиентов. Похищенными денежными средствами Финько распорядился по своему усмотрению.

В результате противоправных действий сотрудника кредитной организации ее клиентам был причинен ущерб в сумме более 6 млн рублей.



Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением банковских операций в финансово-кредитных учреждениях и коммерческих организациях, на три года. Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск в части взыскания материального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.

