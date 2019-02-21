Сотрудники уголовного розыска УВД по Юго-Восточному административному округу Москвы задержали подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере в отношении компании — банковского клиента и ее директора. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.

В дежурную часть УВД по ЮВАО обратилась директор строительной фирмы. Женщина рассказала, что получила уведомление от банка о том, что расчетный счет ее организации заблокирован в связи с поступившим требованием о взыскании по договору займа, который заявительница не заключала. Как было установлено, неизвестный представил в финансовое учреждение подложные документы, в результате чего счет фирмы был заблокирован до погашения займа. Позже злоумышленник предложил передать ему 4 млн рублей за отказ от требований по договору займа и разблокировку счета и назначил заявительнице встречу у отделения банка, расположенного на Шоссейной улице.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого при передаче денежных средств. Им оказался 26-летний приезжий, которого потерпевшая ранее не знала. Как выяснилось, подозреваемый, действуя совместно с неустановленными лицами, составил договор займа за подписью предыдущего директора фирмы, на основании которого предъявил требования о взыскании денежных средств.



Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников преступления.