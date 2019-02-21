Петиция с просьбой проверить законность возбуждения уголовного дела в отношении основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров набрала почти 10 тыс. подписей. Петиция опубликована на Cnahge.org.

«Мы просим проверить законность возбуждения уголовного дела против Майкла Калви, Филиппа Дельпаля, Вагана Абгаряна, Ивана Зюзина, Максима Владимирова и Алексея Кордичева. Изменить меру пресечения по данному делу», — говорится в тексте петиции, адресованной Следственному комитету РФ.

На 23:00 мск петицию подписали 9 368 человек.