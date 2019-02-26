В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении 25-летнего учредителя финансовой пирамиды, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

«По версии следствия, мужчина совместно с неустановленными соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, учредил ООО «Ред Стоун», которое использовал для привлечения денежных средств граждан в инвестиционную деятельность на международном валютном рынке с обещанием выплат высоких процентов. В целях агитации граждан на вложение денежных средств в финансовую пирамиду соучастники разместили в средствах массовой информации, в том числе Интернете, рекламные объявления о деятельности их организации и указали адрес, где можно оформить договоры на оказание консультационных услуг», — говорится в релизе.

Соответствующие договоры с организацией заключили более 80 человек на общую сумму свыше 60 млн рублей. Свои обязательства по договорам злоумышленник и его соучастники не исполнили, вложенные гражданами средства похитили и распорядились ими по собственному усмотрению. Вину в содеянном мужчина не признал, отметили в ведомстве.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Пресненский суд Москвы. Обвиняемый содержится под стражей.