Из банковской ячейки в центре Москвы похищены почти 28 млн рублей, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Полиция проводит проверку после заявления о краже.

Гражданин 1978 года рождения заявил, что 19 марта заключил договор об аренде сейфовой ячейки в банке, куда поместил 27,8 млн рублей. Также была оформлена доверенность еще на одного человека с правом единоличного посещения, но ключи от ячейки ему не передавались.

«20 марта мужчина обнаружил отсутствие денежных средств», — рассказал источник в ведомстве.

Проводится проверка.