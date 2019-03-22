Неизвестный в маске ворвался в московский банк, угрожая пистолетом, и потребовал деньги. Однако, узнав, что отделение не работает с наличными, скрылся ни с чем, рассказали в пятницу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Сообщение в полицию поступило 21 марта от финансового эксперта банка.

«В помещение отделения банка вошел неизвестный в матерчатой маске и очках, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал передать ему денежные средства», — заявил собеседник агентства.

По его словам, специалист банка отказался выполнить требование, потому что с наличными это отделение не работает.

«После отказа неизвестный скрылся», — добавили в ведомстве, отметив, что возбуждено уголовное дело по статье о разбое.