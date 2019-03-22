В Москве полиция задержала подозреваемого в ограблении банка на Ленинградском шоссе, где он похитил 105 тыс. рублей. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Около 16:40 мск 22 марта неизвестный вошел в отделение банка и, угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, потребовал деньги. Сотрудница передала мужчине наличные, после чего он скрылся.

Через несколько минут подозреваемого задержали. В его машине обнаружили похищенные деньги, а также предмет, которым он угрожал женщине.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подозреваемого проверяют на причастность к другим преступлениям.