Инвестиционный фонд Baring Vostok удовлетворен решением Лондонского международного арбитражного суда по спору вокруг банка «Восточный», обязавшем совладельца банка Артема Аветисяна отказаться от попыток исполнения опциона на пакет акций «Восточного», сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.

«Мы удовлетворены данным решением. Договор между кипрскими компаниями Evision и «Финвижн» был заключен в рамках английского права, подразумевал решение арбитражных споров именно в Лондонском международном третейском суде и на тот момент полностью устраивал «Финвижн», — сообщили в фонде.

Лондонский международный арбитражный суд вынес решение по спору инвестфонда Baring Vostok с совладельцем банка «Восточный» Артемом Аветисяном, сообщило ранее издание The Financial Times. Суд обязал Аветисяна отказаться от попыток исполнения кол-опциона, что привело бы к получению им и его партнерами контроля над банком «Восточный». Постановление суда дает Baring Vostok право обратиться по этому поводу с иском к компании Аветисяна «Финвижн Холдингс», отмечает FT.