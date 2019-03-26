Президент России Владимир Путин был заблаговременно проинформирован о подозрениях в отношении экс-министра Михаила Абызова. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президенту было доложено заранее (о деле Абызова)», — сказал он.

Как сообщалось ранее, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего министра открытого правительства РФ Михаила Абызова. «Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра открытого правительства Российской Федерации Михаила Абызова, который в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014-го, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество», — сообщила она.

По данным следствия, в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов похитил у данных компаний 4 млрд рублей и вывел их за рубеж.