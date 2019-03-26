Прокуратура Башкортостана утвердила обвинительное заключение в отношении директора и учредителя микрофинансовой организации «Уфимские деньги», обвиняемого в мошенничестве на сумму свыше 69 млн рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.



«Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. ч. 2—4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. ч. 1, 2, 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация доходов, полученных преступным путем)», — уточняет Генпрокуратура.



По версии следствия, с 2013 по 2017 год директор компании предлагал клиентам получить микрозаймы под залог жилых помещений, дач, земельных участков, автомобилей. При этом он обманом убеждал их оформить сделки договорами купли-продажи имущества, обещая после погашения задолженности вернуть права на объекты. В контрактах указывались суммы, значительно превышающие размер фактически выданных займов.

«Впоследствии, даже после выплаты потерпевшими долга и процентов по нему, злоумышленник не возвращал им похищенное имущество. Часть объектов он успел переоформить на других лиц, легализовав, таким образом, доходы, полученные преступным путем», — говорится в сообщении ведомства.

Всего от действий фигуранта уголовного дела пострадало 12 граждан, которым причинен ущерб на сумму более 69 млн рублей.

Кроме того, обвиняемому инкриминируется обман потерпевших под предлогом оказания риелторских услуг. Заключив договоры об обмене их городского жилья на дом в с. Иглино, он указал неверный адрес, фактически продав недостроенный и непригодный для проживания объект.



Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения по существу. В ходе предварительного следствия более чем на 30 объектов недвижимости и пять автомобилей обвиняемого наложен арест.