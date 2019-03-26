Тринадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность содействия Минюста в получении информации о швейцарском имуществе обвиняемого в мошенничестве совладельца и экс-президента Балтийского Банка Олега Шигаева, говорится в постановлении суда.

Жена бизнесмена Анжелика Шигаева обжаловала в апелляции определение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14 декабря 2018 года. Тогда суд по ходатайству финансового управляющего имуществом Шигаева поручил Минюсту направить запрос в Федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарской Конфедерации об оказании правовой помощи.

Управляющий запросил сведения о принадлежности Шигаеву и его жене на территории Швейцарии имущества и имущественных прав, включая денежные средства на счетах в кредитных организациях, недвижимости (земельных участков, жилых домов, квартир, гаражей), транспортных средств, акций и долей участия в компаниях, иных ценных бумаг.

Суд указал, что Шигаев до настоящего времени не исполнил свою обязанность по предоставлению финансовому управляющему сведений о составе и размере своего имущества, месте его нахождения, в том числе на территории Швейцарии, составе своих обязательств и иных имеющих отношение к делу о банкротстве сведений.

Верховный суд (ВС) РФ в июне 2018 года отклонил кассационную жалобу Шигаева на решение о введении в отношении него процедуры реструктуризации долгов. Банкир обжаловал в ВС определение арбитражного суда, оставленного без изменения апелляционной инстанцией, о введении процедуры банкротства по заявлению ООО «Центр технологий лизинга». Задолженность Шигаева перед компанией составила 400 млн рублей.

Определением суда от 28 июня 2018 года Шигаев был признан банкротом.

Генпрокуратура РФ 11 апреля 2016 года направила в Швейцарию запрос об экстрадиции банкира, сообщали деловые СМИ со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного. По данным следствия, Шигаев потребовал от членов кредитного комитета банка одобрить кредит в пользу подконтрольных ему фирм. Затем в июне — августе 2014 года на счета указанных коммерческих структур было перечислено более 3,37 млрд рублей, которыми «обвиняемый распорядился по своему усмотрению, в том числе легализовал похищенные средства».

Шигаеву заочно было предъявлено обвинение по статьям «мошенничество» и «отмывание денежных средств». Экс-глава банка переехал в Швейцарию осенью 2014 года перед началом санации кредитного учреждения.