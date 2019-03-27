Бывший сотрудник управления ФСБ по Магаданской области майор юстиции Константин Костенко приговорен к 11 годам за хищение изъятого из незаконного оборота золота и серебра на 23,8 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК России.

«Решением Тихоокеанского флотского военного суда по совокупности совершенных преступлений Костенко назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы и штрафа в размере 500 тысяч рублей», — сообщили в ГВСУ.

В ходе предварительного следствия, проведенного при активном содействии подразделения собственной безопасности ФСБ России, и в суде установлено, что Костенко, имея доступ к изъятым из незаконного оборота драгоценным металлам в самородном виде, с мая 2012 года по март 2015 года похитил самородки, содержащие в общей сложности более 11,4 кг чистого золота и 1,2 кг чистого серебра, которые незаконно вынес с места службы и в последующем реализовал. Общая стоимость похищенного превышает 23,8 млн рублей.

Костенко признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и незаконном обороте драгоценных металлов. Решением суда он лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на два года, а также воинского звания «майор юстиции запаса». Как сообщили в ГВСУ, суд также удовлетворил гражданский иск Гохрана России о взыскании с Костенко более 23,8 млн рублей.