Мосгорсуд оставил без изменений решение о заочном аресте бывшего председателя правления банка «ФК Открытие» Евгения Данкевича, находящегося в международном розыске по делу о растрате 34 млрд рублей кредитной организации.



«Отказать в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Басманного суда Москвы об избрании в отношении Данкевича меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории РФ», — огласила постановление судья.

Экс-банкир обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). По данным следствия, летом 2017 года Данкевич вступил в преступный сговор с руководителями двух компаний, являющихся заемщиками банка «Открытие», с которыми он заключил сделки по покупке облигаций юридических лиц. Ценные бумаги были приобретены Данкевичем за 34 млрд рублей, при этом он знал, что их реальная стоимость вдвое ниже.

Представитель следствия заявил, что 1 сентября 2017 года Данкевич покинул Россию и уехал в Израиль. В начале сентября 2018 года в отношении экс-банкира было возбуждено уголовное дело. Впоследствии он был объявлен сначала в федеральный, а потом и в международный розыск.

В ходе рассмотрения ходатайства следствия о заочном аресте адвокат Данкевича пояснил, что его подзащитный в настоящее время проходит курс лечения за границей. Он также подчеркнул, что экс-банкир намеренно не скрывался от органов следствия, поскольку он покинул территорию РФ более чем за год до возбуждения в отношении него уголовного дела. Кроме того, по мнению стороны защиты, вменяемые действия, которые, по утверждению следствия, носили преступный характер, были совершены в сфере предпринимательской деятельности.