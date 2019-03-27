Адвокаты бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова предложили Басманному суду Москвы за освобождение своего подзащитного залог в 1 млрд рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.



«Такая мера пресечения гарантирует, что он не скроется и не будет пытаться помешать ходу следствия», — заявил его адвокат Александр Аснис.

В качестве альтернативы защита предлагает отпустить Абызова под домашний арест, то есть избрать любую меру пресечения, только не содержание под стражей. Причем защита просит суд поместить Абызова под домашний арест на даче в Барвихе.

Абызову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества Экс-министру грозит до 20 лет лишения свободы.

За Абызова готовы поручиться глава «Роснано» Анатолий Чубайс, экс-руководитель администрации президента Александр Волошин, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович и зампред ВЭБа Наталья Тимакова.

«Прошу суд приобщить к материалам дела письма и личные поручительства Александра Волошина, Аркадия Дворковича, Анатолия Чубайса, Анны Федермессер, Чулпан Хаматовой, Натальи Тимаковой», — сказал в Басманном суде Москвы адвокат Руслан Кожура.

Следствие со своей стороны настаивает именно на аресте.



Экс-министру предъявлено обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он с соучастниками похитил у нескольких компаний 4 млрд рублей с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года и вывел средства за рубеж.



По данным следствия, действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым, путем обмана акционеров компаний «Сибирская энергетическая компания» и «Региональные электрические сети», осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд рублей. Кроме того, проводится проверка Абызова и его сообщников на причастность к другим преступлениям.

Абызов, как и другие фигуранты дела, не считает себя виновным.

