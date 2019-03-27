Предприниматель из Кабардино-Балкарии подозревается в мошенничестве с лизинговым имуществом и отмывании денежных средств, сообщается на сайте МВД.

По данным правоохранителей, в 2012 году учредитель и генеральный директор агропромышленного концерна заключил с одной из лизинговых компаний договор приобретения технологического оборудования по переработке мяса.

«Согласно договору, входящий в состав агрохолдинга мясоперерабатывающий комбинат получил в лизинг оборудование под залог имущества, принадлежащего концерну. В декабре 2013 года мужчина подготовил заявку и документы с фиктивными данными для получения кредита в одном из банковских учреждений Нальчика. При этом в качестве залогового имущества злоумышленник указал технологическое оборудование, находящееся в распоряжении мясоперерабатывающего предприятия на условиях лизинга. В результате мошеннических действий предприниматель в качестве кредита получил денежные средства в размере до 460 млн рублей», — говорится в релизе.

В отношении генерального директора возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).

В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий были выявлены факты отмывания денежных средств, полученных в результате мошеннических действий подозреваемого. По данным оперативников, мужчина в целях придания законности владению незаконно полученными денежными средствами, будучи фактическим владельцем и бенефициаром предприятий, входящих в состав агроконцерна, осуществил финансовые операции по перечислению 340 млн рублей по фиктивным договорам на расчетные счета принадлежащих ему же ООО.

Были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 и части 4 статьи 174.1 УК («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

В целях возмещения причиненного ущерба по решению суда арестовано имущество подозреваемого на сумму 1,5 млрд рублей.



Имя фигуранта и название его организации в сообщении МВД не приводятся, но в выложенном вместе с релизом видеоролике можно услышать, как произносится (в момент составления протокола) название «ООО «Агроконцерн «Золотой колос». В ЕГРЮЛ учредителем и руководителем этой организации значатся разные лица.