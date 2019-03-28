В Калужской области окончено расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве с расчетными счетами пенсионеров, сообщает пресс-служба МВД РФ.



По версии следствия, местная жительница, являясь должностным лицом финансово-кредитной организации, изготавливала подложные доверенности от имени вкладчиков о выдаче ей денежных средств, находящихся в банке на расчетных счетах пенсионеров. Данная категория граждан выбиралась из такого расчета, что они редко посещают отделение банка с целью проверки баланса своих счетов.

«Используя подложные документы, фигурантка получала в кассе наличные денежные средства, которыми распоряжалась в дальнейшем по своему усмотрению», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе следствия установлено 13 эпизодов умышленных действий должностного лица организации на общую сумму более 4,7 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество».

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.