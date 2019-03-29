В Альфа-Банке прокомментировали Forbes дело бывшего министра Михаила Абызова. Первый заместитель председателя совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев отметил, что участившиеся случаи вмешательства силовиков в бизнес могут негативно сказываться на экономике.

«Я не знаю хорошо бизнес Абызова, но я знаю, что участившиеся случаи вмешательства силовых структур и их подобного рода игра на поле экономики и бизнеса опасны и будут негативно сказываться на нашей экономике и политической жизни», — заявил Сысуев, комментируя дело Михаила Абызова.



СМИ узнали подробности инкриминируемой Абызову преступной схемы Адвокат фигурантки дела заявил, что материалами следствия опровергается сумма ущерба в 4 млрд рублей.

«Я не считаю, что это политический конфликт. Не буду говорить, что компания E4, аффилированная с Абызовым, является нашим крупным должником. Но явно видно участие силовых структур, мне это тоже не нравится», — добавил Сысуев.

Альфа-Банк — кредитор обанкротившейся инжиниринговой «Группы Е4», созданной Абызовым. Вместе с другим кредитором, кипрской Redeliaco Holdings Ltd., банк требует взыскать с Абызова и других лиц, контролировавших компанию, 33,6 млрд рублей.