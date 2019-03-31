Верховный суд (ВС) России отказал бывшему гендиректору группы компаний JFC Владимиру Кехману в пересмотре решений судов трех инстанций, которые после завершения дела о личном банкротстве не освободили его от обязательств перед кредиторами, следует из материалов на портале «Электронное правосудие».

«Отказать в передаче кассационной жалобы (Кехмана) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации», — говорится в определении ВС РФ.

Согласно материалам дела, также Верховный суд отказал Кехману в пересмотре судебных актов о признании обоснованной его задолженности перед БМ-Банком на сумму более 11 млрд рублей. В соответствии с вердиктом судов, этот долг должен быть погашен после расчетов с теми кредиторами, чьи требования включены в реестр.

Как сообщалось ранее, в декабре суд третьей инстанции не удовлетворил кассационную жалобу Кехмана на вынесенное в июле определение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 10 сентября. Суды отказались применять правило об освобождении банкрота от обязательств в том числе из-за того, что Кехман в ходе банкротства не раскрыл свои зарубежные активы.

Арбитраж Петербурга 17 июля завершил процедуру реализации имущества Кехмана, но не освободил его от исполнения обязательств перед кредиторами, включая не заявленные в деле о банкротстве. Суд первой инстанции принял, в частности, во внимание решение и приказ Высокого суда правосудия Англии, которым установлена недобросовестность Кехмана при получении подконтрольными организациями кредитных средств.