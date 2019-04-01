Бывший акционер АКБ «Клиентский» Александр Кленовский обвиняется в растрате на сумму более 100 млн рублей и легализации преступных доходов. В Никулинском суде Москвы начато рассмотрение скандального дела. На процессе по делу в отношении Кленовского прокурор зачитал обвинительное заключение, и суд приступил к допросу свидетелей обвинения, сообщает «Коммерсант» .

Александр Кленовский обвиняется в двух эпизодах особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации преступно нажитых средств (ч. 4 ст. 174.1). Как считает следствие, незадолго до краха кредитного учреждения обвиняемый вместе с другим совладельцем банка, председателем правления Андреем Лопатовым, и заместителем последнего Ильей Волосевичем создали организованную преступную группу с целью хищения средств вкладчиков. Таким образом, чуть более 100 млн рублей были перечислены на расчетные счета подконтрольных фигурантам ООО «Сантек» и ООО «Простаринжиниринг» под видом исполнения договоров кредитования, которые изготовили сами фигуранты. После перечисления денег документы, связанные с этими договорами, исчезли, в целом же, как позже отметил ЦБ, бывшее руководство и собственники не обеспечили передачу временной администрации 90% оригиналов кредитных досье.

Дело о хищении средств вкладчиков банка «Клиентский» было возбуждено 9 июля 2015 года по инициативе потерявшего средства президента Федерации хоккея на траве России Николая Доморацкого. Как выяснилось во время расследования, в банке действовала система привлечения VIP-клиентов под более высокие проценты. Во время расследования ЦБ сообщил, что «дыра» в банке превысила 15,2 млрд рублей.

Задержать из фигурантов расследования удалось лишь Александра Кленовского. Вины он не признает. Тем временем Андрей Лопатов уехал в США, а Илья Волосевич — в Ригу, где у него имеется недвижимость. Оба были объявлены в международный розыск.

Отметим, что свидетелем по делу проходит зять Андрея Лопатова президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, который до 2014 года входил в число акционеров «Клиентского».