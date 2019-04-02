Указание некорректных данных о зарплате в заявке на кредит или заем может обернуться приговором за мошенничество, если вернуть долг не удастся. Эксперты называют прецедент опасным — даже незначительная неточность в размере заработка может привести на скамью подсудимых любого неплательщика.

Как сообщает «Коммерсант» , прокуратура Псковской области сообщила о вынесенном судом приговоре заемщице по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования) за невозврат МФК «Смартмани.ру» 15 тыс. рублей. Оформляя анкету —заявку на заем, она указала оклад 28 тыс. рублей и вымышленное название компании-работодателя.

По мнению прокуратуры города Великие Луки, возвращать долг заемщица исходно не планировала. В полиции действия заемщицы сочли намеренным введением в заблуждение МФК. Суд признал ее виновной в преступлении и присудил 100 часов обязательных работ. Максимальная ответственность по указанной статье — до двух лет лишения свободы.

При этом «Смартмани.ру», обращаясь в суд, не преследовала цели добиться обвинительного приговора, в случае если бы должница загладила свою вину до вынесения приговора, дело было бы прекращено за примирением сторон.

Эксперты называют данный спор уникальным.

«Де-юре за мошенничество можно привлечь лишь при доказывании умысла, де-факто по уголовным делам 99,8% дел заканчиваются обвинительными приговорами, — поясняет глава АБ «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго. — И потому органы предварительного следствия порой и не пытаются доказать умысел, а суды их поддерживают». При этом для приговора по ст. 159,1 УК РФ не имеет значения, насколько была завышена зарплата, и потому даже ошибка в 1 тыс. рублей в случае непогашения долга теоретически может привести на скамью подсудимых, заключает Корчаго.

«А ошибиться человек может и без умысла, так как все зависит от методики подсчета — с НДФЛ или нет, считать ли больничные, отпуска, — отмечает гендиректор МФК «МигКредит» Олег Гришин. — Если не предоставляется 2-НДФЛ, ошибка почти неизбежна».

По словам главы Руна-Банка Александра Арифова, в итоге подобная судебная практика может негативно сказаться на кредитовании — как банковском, так и через МФО.