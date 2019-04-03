Полицией возбуждено уголовное дело о хищении 10,39 млн рублей с двух вкладов в банке, сообщает РБК, ссылаясь на ГУ МВД по Москве.

Потерпевший обнаружил 2 марта, что с двух его вкладов в банке пропали все средства, а именно 100 тыс. евро и 2,99 млн рублей. Он обратился в банк, где ему сообщили, что средства выдали 22 февраля в офисе на Воронцовской улице человеку, который предъявил паспорт на имя вкладчика.

С камер видеонаблюдения видно, что их получает внешне похожий на заявителя человек. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 3. ст. 159 УК (мошенничество).

Название финансовой организации в полиции не сообщили; на Воронцовской улице расположены отделения банка «Траст» и Транскапиталбанка, РБК направил запросы в оба.