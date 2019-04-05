Басманный суд Москвы арестовал до 25 мая фигуранта дела бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова — экс-гендиректора ОАО «Региональные электрические сети» Сергея Ильичева, обвиняемого в мошенничестве и участии в преступном сообществе, передает ТАСС из суда.

«Ходатайство следователя об избрании Ильичеву меры пресечения в виде содержания под стражей подлежит удовлетворению», — сказала судья Юлия Сафина.

Следствие просило арестовать Ильичева на один месяц и 20 суток.

​Скрывавшийся за границей фигурант дела Абызова задержан Следствие ходатайствует об аресте Сергея Ильичева.

В ходе заседания в суде следователь заявил, что Ильичев является активным участником преступного сообщества. «Нахождение Ильичева на свободе может пагубно повлиять на расследование дела, он может повлиять на свидетелей или вступить в сговор с неустановленными лицами. Ряд лиц в рамках уголовного дела еще не установлен. Ильичев — активный участник преступного сообщества, без его помощи Абызову было бы тяжело осуществить свой преступный замысел. Прошу избрать меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 мая», — сказал он.

Кроме того, следователь пояснил, что Ильичев был сегодня доставлен в Москву. «Он находился на отдыхе в Таиланде на момент возбуждения уголовного дела, а на просьбу прибыть в страну [Россию] ответил отказом. Сегодня он был доставлен в Москву, а его отказ вернуться был мотивирован тем, что он не хочет менять билеты. Но следствие полагает, что таким образом он хотел воспрепятствовать расследованию», — добавил следователь.

Прокурор полностью поддержал ходатайство следственных органов.

Ильичев, в свою очередь, отверг все обвинения и отметил, что сам вернулся из Таиланда в Россию. «Ваша честь, я не согласен с предъявленным мне обвинением. Я не отказывал оперативному сотруднику в возвращении на родину. Я вернулся в город Новосибирск из Таиланда, где находился на отдыхе. Прилетел в Новосибирск, где сдал свой загранпаспорт. Я из СМИ узнал о своем розыске, но скрываться я не собирался и с обвинением не согласен», — сказал фигурант.

Адвокат попросила отказать в удовлетворении ходатайства следователя. «Мой доверитель сам связался со следственными органами и заявил, что явится 4 апреля. После чего он и явился. Сопротивления он не оказывал. На основании вышеизложенного прошу отказать в удовлетворении ходатайства следователя и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или залога в размере, установленном судом», — сказала защитник.



Судья, выслушав доводы сторон, вынесла решение.