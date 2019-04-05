Комиссия Федеральной антимонопольной службы РФ признала компанию Tcompany Online Limited виновной в нарушении закона «О рекламе» в связи с распространением в сервисе «Яндекс.Директ» контекстной рекламы финансовых услуг по привлечению денежных средств населения во вклады. О соответствующем решении от 2 апреля сообщается на сайте ФАС в пятницу, 5 апреля.

В ведомстве подчеркивают, что Tcompany Online Limited отсутствует в списке кредитных организаций, зарегистрированных на территории РФ, и в реестре представительств иностранных кредитных организаций на территории России. «Соответственно, эта компания не является банком или аккредитованным представительством иностранного банка и не имеет права на привлечение денежных средств населения Российской Федерации во вклады», — заключают антимонопольщики.

Таким образом, в рекламе финансовых услуг Tcompany Online Limited нарушены требования закона «О рекламе», который не допускает рекламу товара в случае отсутствия требуемых лицензий или разрешений.



Нарушителям — ООО «АйПрофит-Эдженси» как рекламодателю и ООО «Яндекс» как рекламораспространителю — выданы предписания о прекращении нарушения. Материалы дела переданы для возбуждения административных дел в целях назначения штрафов. В соответствии с КоАП РФ, штраф за подобные правонарушения предусмотрен в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, указывают в ФАС.