Следственный комитет РФ направил в Басманный суд Москвы ходатайства о продлении ареста фигурантам дела о мошенничестве партнерам Baring Vostok Филиппу Дельпалю и Вагану Абгаряну, директору компании по инвестициям Ивану Зюзину, генеральному директору Первого коллекторского бюро Максиму Владимирову, сообщает RNS со ссылкой на заявление пресс-секретаря суда Юноны Царевой.

«В суд поступили ходатайства по продлению стражи до 14 июля Дельпалю, Зюзину, Абгаряну и Владимирову», — сказала Царева.

15 февраля Басманный суд арестовал по делу о мошенничестве в особо крупном размере партнеров Baring Vostok Филиппа Дельпаля и Вагана Абгаряна, директора компании по инвестициям Ивана Зюзина, экс-главу банка «Восточный» Алексея Кордичева и генерального директора Первого коллекторского бюро Максима Владимирова. 16 февраля суд арестовал до 13 апреля основателя фонда Майкла Калви.

При этом Министерство юстиции РФ не видит необходимости в дополнительных законодательных мерах по защите бизнеса от давления правоохранительных органов, предприниматели уже «могут рассчитывать на дополнительные гарантии защиты от необоснованного уголовного преследования», сообщило ведомство Ассоциации компаний интернет-торговли, обратившейся с письмом к президенту Владимиру Путину в поддержку основателя Baring Vostok Майкла Калви и сотрудников фонда.