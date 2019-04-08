В Ставропольском крае расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении консультанта одного из банковских учреждений Зеленокумска. Мужчина подозревается в совершении серии финансовых махинаций и иных противоправных деяний, от которых пострадало более 20 человек. Потерпевшим причинен ущерб на сумму более 3 млн рублей, уточняется в сообщении МВД.

В рамках расследования установлено, что 30-летний местный житель, являясь финансовым консультантом и имея доступ к базе данных, незаконно оформлял кредиты на клиентов банка. Всего злоумышленник подготовил около 60 кредитных заявок, из которых более 30 были одобрены. Часть денежных средств подозреваемый получил наличными, а часть заявок сформировал на приобретение товаров в различных магазинах.

Клиенты банка узнавали об оформленных на их имя кредитах, когда получали уведомления или звонки из банковского учреждения с просьбой погасить задолженность.

Полиция сообщает и о других противоправных деяниях фигуранта, в числе которых присвоение средств, внесенных заемщиком в качестве ежемесячного платежа по кредиту.



В общей сложности в отношении подозреваемого возбуждено 12 уголовных дел, которые в ходе следствия соединены в одно производство. Следственные действия продолжаются. Полиция устанавливает причастность гражданина к совершению аналогичных мошеннических действий.

