Акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов, после заявления которого было возбуждено дело против американского инвестора Майкла Калви, сообщил в письме, что не мог не обратиться в правоохранительные органы, так как был причинен вред интересам банка «Восточный».
«Интересам банка «Восточный» был причинен вред. Как законопослушный человек, я не мог поступить иначе. Я обратился в правоохранительные органы в интересах банка, нет никакой личной заинтересованности», — огласили письмо Юсупова на заседании центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» (ЦОП).
Также Шерзод Юсупов не возражает против освобождения обвиняемых из СИЗО.
Заявитель по делу Калви не против освобождения обвиняемых из СИЗО
Пока потерпевший не видит иного выхода, кроме уголовного расследования этого дела, рассказал представитель МВД.