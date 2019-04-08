В Ульяновске завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении семи участников организованной группы, подозреваемых в хищении денежных средств граждан с использованием сервиса мобильного банкинга, сообщает пресс-служба МВД России.

Установлено, что организовал и координировал деятельность группы 43-летний мужчина, отбывающий наказание в одном из исправительных учреждений Ульяновска.

«Сообщники подыскивали в Интернете объявления о продаже дорогостоящих товаров, связывались с продавцами и под различными предлогами получали от них паспортные данные и номера банковских карт. Затем злоумышленники звонили в службу поддержки банка и узнавали идентификатор, необходимый для использования услуги мобильного банкинга. Завладев конфиденциальной информацией, они похищали со счетов потерпевших денежные средства путем перевода на аффилированные счета, которые затем обналичивались. Таким образом, в результате противоправной деятельности пострадали 34 человека. Общая сумма ущерба превысила 2,3 миллиона рублей», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Следственной частью СУ УМВД России по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 158 УК РФ. В отношении одного из задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще шестерым — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«Добытыми преступным путем денежными средствами участники группы распорядились по собственному усмотрению. Так, например, ими была приобретена квартира в Железнодорожном районе города Ульяновска, на которую в настоящее время судом наложен арест», — уточняет ведомство.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Димитровградский городской суд Ульяновской области для рассмотрения по существу.