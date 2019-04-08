В Татарстане суд вынес приговор по уголовному делу в отношении преступной группы «автоподставщиков», похитивших у страховых компаний более 4,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«Вахитовский районный суд города Казани Республики Татарстан рассмотрел уголовное дело в отношении десяти местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частями 2, 4 статьи 159.5 УК РФ («Мошенничество в сфере страхования»), частью 3 статьи 30, частями 2, 4 статьи 159.5 УК РФ («Покушение на мошенничество в сфере страхования»)», — указывается в сообщении.



В суде установлено, что в 2013—2015 годах участники организованной группы обманным путем похитили у семи страховых компаний более 4,5 млн рублей. Злоумышленники действовали по отлаженной схеме: покупали дорогие иномарки, оформляли страховые полисы в компаниях, расположенных в Москве, а за страховыми выплатами обращались непосредственно в казанские филиалы этих организаций.

«Один из фигурантов дела подбирал и устанавливал на автомобили детали, сходные по цвету и уже имеющие следы повреждений от ДТП. Затем соучастники выезжали на «место аварии» и производили инсценировку ДТП, иногда с реальным столкновением автомобилей. Далее они вызывали сотрудников ГИБДД для фиксации механических повреждений и составления необходимых документов. После независимой оценки «поврежденные» автодетали заменялись на «родные», — говорится в сообщении ведомства.

В дальнейшем в суде сумма мнимого ущерба увеличивалась в полтора-два раза. Полученные по решению суда средства злоумышленники присваивали.

В ходе очередной аферы преступный умысел соучастников на хищение у страховой компании почти 650 тыс. рублей был раскрыт. Они были задержаны, а их преступная деятельность пресечена.

Суд приговорил троих подсудимых к лишению свободы на сроки от четырех до шести лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, они взяты под стражу в зале суда; еще четверо получили сроки от двух лет и трех месяцев до двух лет и шести месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении. В отношении троих подельников суд ограничился условным лишением свободы и в дальнейшем освободил их от наказания по амнистии.



Приговор в законную силу не вступил.