Басманный суд Москвы во вторник продлил до 14 июля срок содержания под стражей партнера фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля — фигуранта дела Майкла Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», передает ТАСС.

«Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Дельпалю срока содержания под стражей до 14 июля, на три месяца, а всего — до пяти месяцев», — огласила постановление судья.

Защита Дельпаля 4 апреля обжаловала в кассационной инстанции арест топ-менеджера. В начале марта Мосгорсуд признал законным арест топ-менеджера.

Басманный суд столицы в рамках дела о хищении 2,5 млрд рублей ранее арестовал американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пять человек.

Следствие полагает, что Калви с Дельпалем и «иными неустановленными лицами» убедили акционеров банка «Восточный» проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга «Восточному» были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 млрд рублей при реальной стоимости в 600 тыс., заявляет СК РФ.