В Краснодарском крае завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении девяти членов преступного сообщества, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и мошенничестве. За время противоправной деятельности участникам группы удалось заработать 70 млн рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении организатора и восьми членов преступного сообщества. В зависимости от роли каждого они обвиняются в незаконной банковской деятельности (пункты «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ) и незаконном образовании юридического лица (п. «а» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, имея опыт руководящей работы в коммерческих организациях, обвиняемый создал преступное сообщество, в которое вовлек восемь своих знакомых. Сообщество имело четкую иерархическую структуру и общую материально-финансовую базу, между его членами существовало распределение функций.

«Двум наиболее приближенным — фигурантам, имеющим навыки в сфере бухгалтерского учета, — организатор поручил работу, связанную с учетом денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных коммерческих организаций. Остальным членам преступного сообщества организатор поручил создавать и регистрировать фиктивные юридические лица и индивидуальных предпринимателей», — поясняет ведомство.

Кроме того, фигуранты подыскивали возможных клиентов, которые были заинтересованы в обналичивании денежных средств, и вели с ними переговоры. Для реализации плана обвиняемые создали и приобрели более 50 фиктивных организаций и более 70 фиктивных индивидуальных предпринимателей — через них обналичивались деньги для дальнейшей передачи своим клиентам.

«Обвиняемые сбывали поддельные платежные документы о переводе денежных средств и вводили их в банковский оборот. В период с марта 2013 по март 2018 года сумма преступного дохода, полученного соучастниками сообщества, превысила 70 миллионов рублей», — уточняется в сообщении.

Организатор преступного сообщества в ходе осуществления незаконной банковской деятельности похитил денежные средства своих клиентов на сумму свыше 22 млн рублей.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — резюмирует ведомство.