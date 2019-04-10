Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов пытался скрыть средства, находившиеся на банковском счете, перед их арестом следствием. Об этом на заседании Мосгорсуда в среду заявил представитель Следственного комитета России, сообщает ТАСС.

«Одним из фигурантом дела предприняты меры к сокрытию средств. Так, при наложении ареста на счета Абызова была предпринята попытка снять их, пресеченная следствием», — сказал следователь, не уточнив сумму арестованного имущества.

Как сообщалось ранее, бывшего министра Открытого правительства задержали 26 марта в Подмосковье. Его обвинили в создании преступного сообщества и мошенничестве. По данным следствия, он и другие фигуранты дела обманули акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», похитив у них 4 млрд рублей. 27 марта суд отправил Абызова под стражу до 25 мая. Свою вину экс-министр не признает.