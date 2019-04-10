«Лаборатория Касперского» обнаружила кампанию кибершпионажа SneakyPastes, жертвами которой стали около 240 людей и организаций в 39 странах, в том числе правительственные ведомства, посольства, банки и т. д. Кампанию организовала арабоязычная группировка Gaza, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского».

Кампания проявила наибольшую активность в апреле — ноябре 2018 года. При этом заражение происходило путем фишинговой рассылки. Злоумышленники использовали сайты, позволяющие быстро распространять текстовые файлы, чтобы тайком протащить в систему жертвы троянец для удаленного доступа и получать оттуда нужные документы.

«Лаборатория Касперского» предоставила результаты своего расследования правоохранительным органам, что помогло им ликвидировать значительную часть инфраструктуры, использованной злоумышленниками для проведения атак.