Московский городской суд до 17 июля продлил срок содержания под стражей в отношении бывшего вице-президента группы компаний «Росгосстрах» Сергея Хачатурова по уголовному делу о растрате, сообщает РАПСИ.

Хачатуров был арестован в апреле прошлого года по обвинению в растрате, совершенной в особо крупном размере. Ему вменяется присвоение акций «Росгосстраха». До 2017 года группа компаний находилась под управлением брата обвиняемого — Данила Хачатурова, а затем перешла под контроль банка «ФК Открытие».

Как пояснил РАПСИ адвокат обвиняемого Алексей Мельников, в действительности имела место законная биржевая сделка, в результате чего акции компании «Росгосстраха» были проданы Хачатуровым банку «Траст». Адвокат обратил внимание, что сделка, которую следствие квалифицировало как незаконное присвоение, проходила под пристальным контролем ЦБ.

В марте сообщалось, что к предъявленным Хачатурову ранее обвинениям в хищении акций страховой компании на 6,1 млрд рублей и отмывании этих денег на финальном этапе следствия добавилось еще одно — в растрате имущества его собственной фирмы «РГС-активы» на сумму 2 млрд рублей.