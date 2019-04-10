Басманный суд Москвы продлил срок ареста трем фигурантам дела о хищении 2,5 млрд рублей у Восточного Банка еще на три месяца, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Суд удовлетворил ходатайство о продлении меры пресечения (директору по инвестициям Baring Vostok Ивану. — Прим. ред.) Зюзину, (партнеру в области медиа Вагану. — Прим. ред.) Абгаряну и (гендиректору «Первого коллекторского бюро» Максиму. — Прим. ред.) Владимирову», — сказала представитель суда.

Обвиняемые останутся под арестом до 14 июля.

Ранее суд на тот же срок продлил арест топ-менеджера Baring Vostok француза Филиппа Дельпаля.

Суд 11 апреля решит вопрос о переводе под домашний арест американского инвестора, основателя инвесткомпании Baring Vostok Майкла Калви и бывшего главы «Восточного» Алексея Кордичева.

Басманный суд столицы в рамках дела о хищении 2,5 млрд рублей ранее арестовал американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пять человек.

Следствие полагает, что Калви с Дельпалем и «иными неустановленными лицами» убедили акционеров банка «Восточный» проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга «Восточному» были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 млрд рублей при реальной стоимости в 600 тыс., заявляет СК РФ.