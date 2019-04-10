В Кемерово окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении организатора подпольного цеха по изготовлению фальшивых банкнот, сообщает пресс-служба МВД РФ.

«Следователем УМВД России по Кемерово окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя областного центра, который обвиняется в изготовлении, хранении и сбыте поддельных денежных банкнот», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что житель Кемерова в своей квартире занимался изготовлением поддельных банковских билетов Центробанка РФ. На территории одного из соседних регионов он внес в банкомат 20 фальшивых денежных знаков номиналом 5 тыс. рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области задержан ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления 48-летний местный житель. В ходе обыска в его квартире обнаружен тайник, в котором находились 142 поддельные банкноты номиналом 5 тысяч рублей на общую сумму 710 тысяч рублей. Изъята оргтехника, специальная бумага, пленка и красящие вещества, при помощи которых обвиняемый распечатывал поддельные банкноты и имитировал элементы защиты. Готовые купюры он планировал сбывать на территории других регионов России», — рассказала Ирина Волк.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 УК РФ. Обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд города Кемерова для рассмотрения по существу.